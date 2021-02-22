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Неделя усиленной проверки техосмотра началась в Минске
22.02.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Проверка допуска к дорожному движению у автомобилей стартовала в столице, профилактическое мероприятие продлится до 26 февраля. О проведении рейдов предупредила Госавтоинспекция Минска автовладельцев еще на минувшей неделе.
Особое внимание будет уделяться транспорту организаций и предприятий. В случае отсутствия допуска к дорожному движению водителю может грозить предупреждение или штраф от одной до трех базовых величин (29-87 рублей), при повторном нарушении – от двух до пяти базовых величин (58-145 рублей).
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, что с 1 января в республике
Как ранее
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За отсутствие своевременного пройденного техосмотра владельцу автомобиля может грозить предупреждение или штраф, при повторном нарушении придется заплатить до...
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