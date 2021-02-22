Неделя усиленной проверки техосмотра началась в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Проверка допуска к дорожному движению у автомобилей стартовала в столице, профилактическое мероприятие продлится до 26 февраля. О проведении рейдов предупредила Госавтоинспекция Минска автовладельцев еще на минувшей неделе.

Особое внимание будет уделяться транспорту организаций и предприятий. В случае отсутствия допуска к дорожному движению водителю может грозить предупреждение или штраф от одной до трех базовых величин (29-87 рублей), при повторном нарушении – от двух до пяти базовых величин (58-145 рублей).

Напомним, что с 1 января в республике отвязали госпошлину от техосмотра - вместо этого до конца 2021 года всем имеющим машину необходимо будет заплатить транспортный налог. Водители начали активно проходить процедуру допуска к дорожному движению, а также ставить и снимать автомобили с учета. За первые полтора месяца 2021 года техосмотр прошли более 44 тысяч транспортных средств – на 30% больше, чем за такой же период 2020-го.

Как ранее сообщал Sputnik , с 1 марта вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Часть из статей будет касаться нарушений ПДД, в том числе отсутствия техосмотра автомобилей. Однако, как пояснили в ГАИ, уведомления начнут приходить не сразу же с этой даты – для этого еще необходимо выработать механизм отправки "писем счастья".

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