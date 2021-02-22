«Страшна хочацца жыць, але як, калі краіна руйнуецца?» У Павла Аракеляна вышла новая песня

Источник материала: Tut.by

Белорусский мультиинструменталист Павел Аракелян выпустил композицию «Заўтра». В ней он задается вопросом, когда наступит завтра Беларуси.

В новой композиции Аракеляна есть такие строчки: «Заўтра я пайду паміраць / Мяне заб’юць наўпрост на вуліцы / Страшна хочацца жыць / Але як, калі краіна руйнуецца?». Слова и музыку написал сам музыкант. Песня вышла вместе с анимированным клипом (автор — Маргарита Тиханович). Видео, опубликованное на YouTube-канале Павла , сопровождает хэштег #freedombelarus.

«Журботна, моцна, кранальна, як заўсёды» — пишут комментаторы и благодарят музыканта за вышедший ролик. А один из пользователей поделился таким комментарием: «Супер! Але лепш давайце жыць! Мы ўсе патрэбныя вольнай Беларусі».