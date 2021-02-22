Беларусь представила на выставке IDEX-2021 новейший броневик от МЗКТ

Источник материала: Tut.by

Беларусь представила на оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ легкий полноприводный бронеавтомобиль МЗКТ-490101, разработанный Минским заводом колесных тягачей. Об этом сообщил Госкомвоенпром.

Машина имеет четырехдверный кузов и вмещает пять бойцов в полной экипировке. Грузоподъемность броневика составляет 18 800 килограммов. Кузов и капсула автомобиля выполнены из бронестали Miilux с классом зашиты Бр4 (не пробивается пулями 7,62×39 и 5,45×39 даже на расстоянии 10 метров).

Противоминная защита броневика позволяет выдерживать взрывы противотанковых мин с шестикилограммовым зарядом прямо под днищем или колесом.

МЗКТ-490101 может нести различное вооружение, однако на выставке представлен с установленным дистанционно-управляемым автоматизированным комплексом «АДУНОК». Комплекс разработан витебским ОАО «Конструкторское бюро „Дисплей“».

Двигатель на бронеавтомобиле устанавливается корейский, Doosan DL06 мощностью в 270 лошадиных сил, коробка передача — американская 6-ступенчатая Allison. Впервые МЗКТ-490101 был представлен в августе 2020 года.