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Беларусь представила на выставке IDEX-2021 новейший броневик от МЗКТ

22.02.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь представила на оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ легкий полноприводный бронеавтомобиль МЗКТ-490101, разработанный Минским заводом колесных тягачей. Об этом сообщил Госкомвоенпром.

Машина имеет четырехдверный кузов и вмещает пять бойцов в полной экипировке. Грузоподъемность броневика составляет 18 800 килограммов. Кузов и капсула автомобиля выполнены из бронестали Miilux с классом зашиты Бр4 (не пробивается пулями 7,62×39 и 5,45×39 даже на расстоянии 10 метров).

Противоминная защита броневика позволяет выдерживать взрывы противотанковых мин с шестикилограммовым зарядом прямо под днищем или колесом.

МЗКТ-490101 может нести различное вооружение, однако на выставке представлен с установленным дистанционно-управляемым автоматизированным комплексом «АДУНОК». Комплекс разработан витебским ОАО «Конструкторское бюро „Дисплей“».

Двигатель на бронеавтомобиле устанавливается корейский, Doosan DL06 мощностью в 270 лошадиных сил, коробка передача — американская 6-ступенчатая Allison. Впервые МЗКТ-490101 был представлен в августе 2020 года.

 
 
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Машина перевозит пять человек, не пробивается пулями из автомата и устойчива к подрывам мин.
 
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