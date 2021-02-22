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«Крумкачы» обратились в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола
Источник материала: Tut.by
Футбольный клуб «Крумкачы» обратился в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола.
Как
Напомним, по мнению «Крумкачоў», в первом стыковом матче футболисты «Слуцка» Егор Семенов и Мухаммед Умара Бала не могли принимать участие из-за дисквалификации. «Слуцк» выиграл оба матча и остался в высшей лиге.
Также АБФФ не допустила занявших третье место в первой лиге «Крумкачоў» к лицензированию в высшей лиге, в отличие от ставшей шестой «Сморгони».
Отметим, что ранее свою заинтересованность в «Крумкачах» выразил итальянский миллиардер Маурицио Миан. Он
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Футбольный клуб «Крумкачы» обратился в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола.
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