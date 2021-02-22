ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Крумкачы» обратились в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола

22.02.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Крумкачы» обратился в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает «Трибуна», клуб в своем письме указал на необоснованность решения федерации футбола Беларуси в отказе лицензирования команды в элитный дивизион, а также о нарушении при проведении стыкового матча.

Напомним, по мнению «Крумкачоў», в первом стыковом матче футболисты «Слуцка» Егор Семенов и Мухаммед Умара Бала не могли принимать участие из-за дисквалификации. «Слуцк» выиграл оба матча и остался в высшей лиге.

Также АБФФ не допустила занявших третье место в первой лиге «Крумкачоў» к лицензированию в высшей лиге, в отличие от ставшей шестой «Сморгони».

Отметим, что ранее свою заинтересованность в «Крумкачах» выразил итальянский миллиардер Маурицио Миан. Он готов инвестировать в клуб, если команда будет выступать в высшей лиге.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб «Крумкачы» обратился в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы хотели бы больше общения на белорусском, но язык они подзабыли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by