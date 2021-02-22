«Крумкачы» обратились в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола

Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Крумкачы» обратился в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает «Трибуна», клуб в своем письме указал на необоснованность решения федерации футбола Беларуси в отказе лицензирования команды в элитный дивизион, а также о нарушении при проведении стыкового матча.

Напомним, по мнению «Крумкачоў», в первом стыковом матче футболисты «Слуцка» Егор Семенов и Мухаммед Умара Бала не могли принимать участие из-за дисквалификации. «Слуцк» выиграл оба матча и остался в высшей лиге.

Также АБФФ не допустила занявших третье место в первой лиге «Крумкачоў» к лицензированию в высшей лиге, в отличие от ставшей шестой «Сморгони».

Отметим, что ранее свою заинтересованность в «Крумкачах» выразил итальянский миллиардер Маурицио Миан. Он готов инвестировать в клуб, если команда будет выступать в высшей лиге.