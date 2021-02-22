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СК: в Гродно мужчина организовал финансовую пирамиду - и всех «кинул». Сейчас его разыскивают

22.02.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина организовал финансовую пирамиду: учредил две микрофинансовые организации, куда предлагал людям вкладывать деньги под большой процент — однако получить обратно свои средства у многих не получилось. В итоге мужчина обманул более 40 человек на сумму около 900 тыс. рублей. Сейчас его разыскивают, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

Две микрофинансовые организации 33-летний житель Гродно создал весной 2014 года. Клиентам предлагали вкладывать деньги под большой процент. На протяжении нескольких лет мужчина получал от местных жителей разные суммы денег, однако обязательства свои исполнял не в полном объеме.

В конце января 2020 года директор заявил о банкротстве фирм.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 209 УК за мошенничество в особо крупном размере.

Выяснилось, что гродненец обманул более 40 человек. Общая сумма ущерба — более 900 тыс. рублей.

Сейчас мужчина скрывается, его объявили в розыск.

Если у вас есть информация о том, где скрывается подозреваемый, позвоните, пожалуйста, по телефонам оперативно-дежурной службы: 8 0152 72−40−40 и +375 33 621−15−35 (круглосуточно).

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина обманул более 40 человек на сумму около 900 тысяч рублей.
 
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