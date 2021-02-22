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Цепляют за пузо и хвосты. Толпы «рыбаков» в Гродно судорожно таскают рыбу из-подо льда (видео)
Источник материала: Onliner
Волнующую картину можно наблюдать в эти дни на затоне Немана в Гродно: плотно прижавшиеся друг к другу люди на льду вылавливают рыбу. Надо довольно сильно проголодаться, чтобы согласиться рыбачить в таких обстоятельствах. NewsGrodno
Традиционно в этом затоне подо льдом скапливается рыба. И «рыбаки»,
«Багрили обычной блесной с тройником, цепляя обессиленную рыбу за что попало, — рассказывает возмущенный очевидец. — В результате много особей травмированы. Чтобы поймать одну рыбину, калечат десятки. При такой ловле люди не могут остановиться и набивают рыбой все имеющиеся пакеты и емкости. По 30—40 кг улова выносили...»
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Волнующую картину можно наблюдать в эти дни на затоне Немана в Гродно: плотно прижавшиеся друг к другу люди на льду вылавливают рыбу. Надо довольно сильно...
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