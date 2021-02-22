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Белорусы хотели бы больше общения на белорусском, но язык они подзабыли

22.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мессенджер Viber провел опрос среди своей аудитории, узнав, как пользователи оценивают свое знание белорусского языка. 51% респондентов считает, что хорошо знают белорусский язык, и утверждают, что без труда общаются на нем. «Профи» себя назвали 8% участников опроса, 36% хотели бы усовершенствовать свое владение белорусским. 5% признались, что не владеют белорусским языком и почти не понимают его, но не считают это проблемой.

76% респондентов хотело бы больше общения на белорусском языке в повседневной жизни, 24% считают, что белорусского языка в их общении достаточно.

На вопрос о том, где вы хотели бы чаще слышать белорусский язык, 9% респондентов указали сферу услуг, 12% — образование. Немногие из опрошенных выбрали вариант «фильмы» (3%). Столько же респондентов проголосовало за «медиа и рекламу». Хотели бы чаще слышать родной язык на улицах 20% опрошенных. 44% выбрали вариант «все перечисленное».

9% не хотели бы, чтобы белорусского языка становилось больше в любой из этих сфер.

Опрос показал, что 80% респондентов хотели бы, чтобы белорусский язык в своей коммуникации чаще использовали бренды (в общении сотрудников с клиентами, в маркетинговых коммуникациях и др.).

Для проверки знаний в одном из вопросов у пользователей спросили, знают ли они перевод на белорусский язык слова «небоскреб». Половина респондентов (49%) выбрала правильный вариант «хмарачос». Остальные 51% указали неверный ответ или честно признались, что не знают правильного перевода.

В то время как с верным переводом на русский язык слова «дыван» («ковер») справились 84% респондентов.

В опросе приняли участие более 1400 пользователей.


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Мессенджер Viber провел опрос среди своей аудитории, узнав, как пользователи оценивают свое знание белорусского языка. 51% респондентов считает, что хорошо знают...
 
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