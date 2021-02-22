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Через белорусско-польскую границу везли 1,8 миллиона пачек сигарет. Это рекорд!

22.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В погранпереходе «Кузница» пресекли самую крупную попытку контрабанды сигарет через польскую границу. Злоумышленники перевозили 1,8 млн пачек. Товар был спрятан в двух польских грузовиках, сообщает Isokolka.

Через белорусско-польскую границу везли 1,8 миллиона пачек сигарет. Это рекорд!

По предварительной оценке Подляского пограничного управления и Подляского государственного налогового управления, стоимость контрабанды составляет 27,6 млн злотых. Это 7,4 млн долларов.

В одном из грузовиков было найдено 927,5 тыс. пачек белорусских сигарет. Во втором — 918 тыс. пачек. Задержаны три человека — два водителя и их помощник. Все они — граждане Польши. Даже если трое задержанных — заядлые курильщики, вряд ли им удалось бы скурить столько сигарет. Можно предположить, что они собирались продать товар. В случае реализации такого количества сигарет в Польше, госбюджет недосчитался бы более 44,8 млн злотых. Расследование ведут сотрудники Подляской пограничной службы.

Через белорусско-польскую границу везли 1,8 миллиона пачек сигарет. Это рекорд!

Задержанные мужчины (19, 21 и 55 лет) арестованы. Им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

 
 
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В погранпереходе «Кузница» пресекли самую крупную попытку контрабанды сигарет через польскую границу. Злоумышленники перевозили 1,8 млн пачек. Товар был спрятан в...
 
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