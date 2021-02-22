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Главное в понедельник. Четвертый день суда над Виктором Бабарико, Лукашенко и Путин встречаются в Сочи

22.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, очередная неделя традиционно начинается с политических новостей. Продолжается суд над Виктором Бабарико — сегодня состоится уже четвертое судебное заседание. Что касается остальных новостей, то в Сочи встречаются Владимир Путин и Александр Лукашенко. Пресс-служба последнего уже делится фотографиями. Обо всех событиях рассказываем чуть ниже.

В суде Московского района проходит четвертое заседание по делу Виктора Бабарико

Итак, сегодня в суде Московского района проходит очередное заседание по делу Виктора Бабарико. Как отмечает его пресс-служба, заседание открытое, но попасть на него сложно. А вот обстановка в здании суда в это время.

Главное в понедельник. Четвертый день суда над Виктором Бабарико, Лукашенко и Путин встречаются в Сочи

В Сочи готовятся к встрече Лукашенко и Путина

Напомним, сегодня в Красной Поляне должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Сообщается, что переговоры должны начаться во второй половине дня. Пресс-служба Лукашенко уже делится фотографиями с места события.

Главное в понедельник. Четвертый день суда над Виктором Бабарико, Лукашенко и Путин встречаются в Сочи

Продолжается суд над журналисткой Tut.by Екатериной Борисевич

Сегодня в Минске продолжается суд над журналисткой Tut.by Екатериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.

Утром к залу суда пришли знакомые и коллеги Катерины и Артема, чтобы их поддержать. Напомним, в пятницу суд заявил, что заседание будет закрытым. Из-за этого на процессе, кроме обвиняемых, присутствуют защитники и свидетели. Все они дали подписку о неразглашении, поэтому рассказать детали суда не могут.

Как пишет Tut.by, сейчас в суд начали вызывать свидетелей — врачей БСМП, коллег Артема Сорокина.

Главное в понедельник. Четвертый день суда над Виктором Бабарико, Лукашенко и Путин встречаются в Сочи

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Итак, очередная неделя традиционно начинается с политических новостей. Продолжается суд над Виктором Бабарико — сегодня состоится уже четвертое судебное...
 
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