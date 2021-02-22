Романчук: «Такая цена за неумение управлять экономикой»

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Цифра, которая поразила даже бывалого экономиста. И почему так произошло.





Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук прокомментировал результаты финансовой деятельности, которые опубликовал Белстат.

— Мне поразила одна цифра: результаты инвестиционной финансовой деятельности, — отметил в очередном выпуске «Народной экономики» Романчук. — Внимание! В 2020 году результаты инвестиционной финансовой деятельности ухудшились в 40 раз!

В частности, по итогам 2019 года этот показатель был минус 220 миллионов рублей, по итогам 2020-года он почти приблизился к 9 млрд.

— Как же надо было управлять финансами, чтобы результат инвестиционной деятельности сократился в 40 раз?! Представляете, как у нас управляют предприятиями?! Представляете, как у нас работают с инвесторами?! — поражается экономист. — Вот нам заявляют, что под 7 млрд долларов привлекли инвестиций, но если начинать раскладывать эту сумму, отнимать от нее долги, кредиты, лизинги и все прочее, то оказывается, что живых денег в экономику пришло меньше 200 миллионов долларов. То есть за весь 2020 год в экономику, ВВП которой превышает 60 млрд, с населением в 9,5 млн человек!

Объяснение такому неудовлетворительному результату Ярослав Романчук видит в политике государства и его отношении к бизнесу и человеку:

— Почему так происходит? Ответ совершенно очевиден. Власти коленным железом вырезают бизнес, который создает рабочие места, который инвестирует. Причем, заметьте, ребята же пришли не из подворотни с двумя чемоданами кэша и заявили, что мы хотим Червенский рынок модернизировать и построить здесь какой-нибудь бизнес-центр. Ребята были в стране, создавали продукты, развивали национальные брэнды. И что? Сейчас их проверяют, сейчас их вырезают, сейчас их загоняют под плинтус. И когда люди смотрят снаружи, они думают: нет, в эту страну мы не полезем, потому что это токсичный инвестиционный климат.

И проблема в том, что расплачиваться за действия властей приходится всей стране.

— И вот мы берем государственные кредиты, мы видим, что убытки убыточных предприятий увеличились в 3,5 раза и составили 6,5 млрд рублей. Вот такая цена за неумение управлять экономикой. За то, что вместо народа у нас есть Левиафан, у нас есть генералы, люди в лампасах, которые считают, что лучше знают, что нужно для страны, для предпринимателя. И все это в коконе такого неудобоваримого совка, который продолжает травить нас с вами, — отмечает Ярослав Романчук.