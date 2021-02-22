ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Романчук: «Такая цена за неумение управлять экономикой»

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Цифра, которая поразила даже бывалого экономиста. И почему так произошло.

Романчук: «Такая цена за неумение управлять экономикой»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук прокомментировал результаты финансовой деятельности, которые опубликовал Белстат.

— Мне поразила одна цифра: результаты инвестиционной финансовой деятельности, — отметил в очередном выпуске «Народной экономики» Романчук. — Внимание! В 2020 году результаты инвестиционной финансовой деятельности ухудшились в 40 раз!

В частности, по итогам 2019 года этот показатель был минус 220 миллионов рублей, по итогам 2020-года он почти приблизился к 9 млрд.

— Как же надо было управлять финансами, чтобы результат инвестиционной деятельности сократился в 40 раз?! Представляете, как у нас управляют предприятиями?! Представляете, как у нас работают с инвесторами?! — поражается экономист. — Вот нам заявляют, что под 7 млрд долларов привлекли инвестиций, но если начинать раскладывать эту сумму, отнимать от нее долги, кредиты, лизинги и все прочее, то оказывается, что живых денег в экономику пришло меньше 200 миллионов долларов. То есть за весь 2020 год в экономику, ВВП которой превышает 60 млрд, с населением в 9,5 млн человек!

Объяснение такому неудовлетворительному результату Ярослав Романчук видит в политике государства и его отношении к бизнесу и человеку:

— Почему так происходит? Ответ совершенно очевиден. Власти коленным железом вырезают бизнес, который создает рабочие места, который инвестирует. Причем, заметьте, ребята же пришли не из подворотни с двумя чемоданами кэша и заявили, что мы хотим Червенский рынок модернизировать и построить здесь какой-нибудь бизнес-центр. Ребята были в стране, создавали продукты, развивали национальные брэнды. И что? Сейчас их проверяют, сейчас их вырезают, сейчас их загоняют под плинтус. И когда люди смотрят снаружи, они думают: нет, в эту страну мы не полезем, потому что это токсичный инвестиционный климат.

 И проблема в том, что расплачиваться за действия властей приходится всей стране.

— И вот мы берем государственные кредиты, мы видим, что убытки убыточных предприятий увеличились в 3,5 раза и составили 6,5 млрд рублей. Вот такая цена за неумение управлять экономикой. За то, что вместо народа у нас есть Левиафан, у нас есть генералы, люди в лампасах, которые считают, что лучше знают, что нужно для страны, для предпринимателя. И все это в коконе такого неудобоваримого совка, который продолжает травить нас с вами, — отмечает Ярослав Романчук.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цифра, которая поразила даже бывалого экономиста. И почему так произошло.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Седокова в ультраоблегающем комбинезоне раззадорила поклонников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by