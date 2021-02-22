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Cуд над журналисткой TUT.BY и врачом БСМП. Свидетель: «Самое страшное произошло намного раньше»

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник суд Московского района Минска продолжает рассматривать дело Катерины Борисевич и Артема Сорокина, которых обвиняют в разглашении врачебной тайны (о «ноль промилле»). Вызывают свидетелей, пишет TUT.BY.

Cуд над журналисткой TUT.BY и врачом БСМП. Свидетель: «Самое страшное произошло намного раньше»

Фото: Belta via Reuters

Первое заседание прошло в пятницу, 19 февраля. На нем суд принял решение вести процесс в закрытом режиме. Поддержать Катерину и Артема пришли более 100 человек.

Второе судебное заседание началось в 10.30 — в здании Дома правосудия на улице Семашко. Процесс ведет судья Светлана Бондаренко, гособвинение представляет Людмила Иваненко, Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

На заседание вызвали свидетеля — врача БСМП, который лечил Романа Бондаренко. По его словам, вызывать будут всех, кто оказывал ему медицинскую помощь.

Допрос коллеги Артема Сорокина длился около 40 минут. С него взята подписка о неразглашении.

— Что сказать? Самое страшное произошло намного раньше, чем «разглашение врачебной тайны». Рад, что увидел Артема. Он и Катерина держатся бодро.

Следом в зал судебного заседания вызвали еще одного медика из БСМП.

***

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября под авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

Что происходило во время первого заседания?

Поддержать Катерину Борисевич и Артема Сорокина 19 февраля собрались более 100 человек — их коллеги, друзья и незнакомые люди. Попасть в зал смогли немногие. Коллегам Катерины из независимых СМИ отказали в аккредитации на процесс.

В начале процесса гособвинитель Людмила Иваненко ходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Защита была категорически не согласна: есть заявление матери Романа Бондаренко, которая настаивала на открытости заседания.

Суд над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным закрыли. Их встречали аплодисментами.

Катерина и Артем поддержали позицию адвокатов. «Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому поддерживаю ходатайство адвоката», — сказала Катерина Борисевич.

Тем не менее спустя 10 минут в совещательной комнате судья Светлана Бондаренко решила закрыть процесс: «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся».

В первый день в качестве свидетелей успели допросить Елену Бондаренко, маму погибшего Романа, а также двух врачей БСМП, один из них — реаниматолог. Адвокаты предполагают, что дело могут рассмотреть до конца этой недели.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник суд Московского района Минска продолжает рассматривать дело Катерины Борисевич и Артема Сорокина, которых обвиняют в разглашении врачебной тайны (о...
 
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