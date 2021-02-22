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Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики

22.02.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Критик Сергей Соседов последние несколько лет проходится крепким словцом по звездам отечественного шоу-бизнеса. Главная его претензия к представителям развлекательной индустрии – замшелое творчество, вызывающее поведение и низкий уровень артистизма.

Алла Пугачева уже не первый десяток лет считается сакральной фигурой отечественной эстрады. Любое упоминание имени певице в телеэфире или в интернете – это всегда гарантированные просмотры и бурное обсуждение личности звезды.

Заслуги Примадонны трудно переоценить, однако, по мнению многих светских обозревателей, Алла Борисовна в настоящее время интересна людям не из-за своих песен, а лишь благодаря личной жизни.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно высказывался о том, что влияние Пугачевой на культуру сейчас уже не такое, как раньше. В свежем выпуске ютуб-шоу «Эмпатия Манучи" деятель в очередной раз выразил негодование по поводу рейтинга Примадонны в медиа.

Нынешняя карьера Пугачевой вызывает негодование у Соседова. По мнению критика, певица должна покинуть сцену уже давно. Сейчас Алла Брисовна выглядит пародией самой себя, считает Соседов.

Критик уверен, что сейчас Примадонна утратила значительную часть своей узнаваемости. Соседов отметил, что большим звездам нужно уходить красиво и не давать никаких интервью, чтобы их личность продолжали обсуждать в прессе.

Стоит отметить, что последний пассаж Сергея Соседова касался не только Аллы Пугачевой, но и ее супруга Максима Галкина. Критик заявил, что талант юмориста не стоит тех гонораров, которые знаменитость получает за свою работу.
 
 
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Алла Пугачева уже не первый десяток лет считается сакральной фигурой отечественной эстрады.
 
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