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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики Алла Пугачева уже не первый десяток лет считается сакральной фигурой отечественной эстрады.

уже не первый десяток лет считается сакральной фигурой отечественной эстрады. Любое упоминание имени певице в телеэфире или в интернете – это всегда гарантированные просмотры и бурное обсуждение личности звезды.Заслуги Примадонны трудно переоценить, однако, по мнению многих светских обозревателей, Алла Борисовна в настоящее время интересна людям не из-за своих песен, а лишь благодаря личной жизни.Российский музыкальный критикнеоднократно высказывался о том, что влияние Пугачевой на культуру сейчас уже не такое, как раньше. В свежем выпуске ютуб-шоу «Эмпатия Манучи" деятель в очередной раз выразил негодование по поводу рейтинга Примадонны в медиа.Нынешняя карьера Пугачевой вызывает негодование у Соседова. По мнению критика, певица должна покинуть сцену уже давно. Сейчас Алла Брисовна выглядит пародией самой себя, считает Соседов.Критик уверен, что сейчас Примадонна утратила значительную часть своей узнаваемости. Соседов отметил, что большим звездам нужно уходить красиво и не давать никаких интервью, чтобы их личность продолжали обсуждать в прессе.Стоит отметить, что последний пассаж Сергея Соседова касался не только Аллы Пугачевой, но и ее супруга. Критик заявил, что талант юмориста не стоит тех гонораров, которые знаменитость получает за свою работу.