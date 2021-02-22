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Анна Седокова в ультраоблегающем комбинезоне раззадорила поклонников
Источник материала: UDF
Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
На фото она позирует в ультраоблегающем комбинезоне цвета хаки. Дополнила она такой откровенный образ черным поясом-баской и ботильонами на высоком каблуке со шнуровкой.
Волосы певица собрала в хвост. Также она надела серьги-кольца, которые сейчас в тренде.
«Рядом с любящим мужчиной женщина расцветает и преображается», «Обожаем тебя», «Шикарно выглядите», - написали фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
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Певица предстала в откровенном образе.
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