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Анна Седокова в ультраоблегающем комбинезоне раззадорила поклонников

22.02.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анна Седокова в ультраоблегающем комбинезоне раззадорила поклонников
Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото она позирует в ультраоблегающем комбинезоне цвета хаки. Дополнила она такой откровенный образ черным поясом-баской и ботильонами на высоком каблуке со шнуровкой.

Волосы певица собрала в хвост. Также она надела серьги-кольца, которые сейчас в тренде.

«Рядом с любящим мужчиной женщина расцветает и преображается», «Обожаем тебя», «Шикарно выглядите», - написали фанаты.


Анна Седокова в ультраоблегающем комбинезоне раззадорила поклонников

Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
 
 
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