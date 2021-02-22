Источник материала: UDF



Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova

«Рядом с любящим мужчиной женщина расцветает и преображается», «Обожаем тебя», «Шикарно выглядите», - написали фанаты.

Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анна Седокова в ультраоблегающем комбинезоне раззадорила поклонников Певица предстала в откровенном образе.

На фото она позирует в ультраоблегающем комбинезоне цвета хаки. Дополнила она такой откровенный образ черным поясом-баской и ботильонами на высоком каблуке со шнуровкой.Волосы певица собрала в хвост. Также она надела серьги-кольца, которые сейчас в тренде.