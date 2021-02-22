|
Обнаженный Максим Галкин устроил жаркие танцы на подоконнике
Источник материала: UDF
Галкин устроил жаркие танцы / instagram.com/maxgalkinru
На кадрах он танцует в полумраке на подоконнике и поет хит Rammstein — Du hast оперным голосом. При этом у него на голове была корона и обувь на ногах. А вот само тело, вероятно, было без одежды. Во всяком случае в полумраке ее разглядеть невозможно.
«Всех домочадцев распугал?», «Кроме самолюбования что-то еще будет?», «Можно было б и одеться перед выступлением», - пишут фанаты в комментариях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шоумен порадовал поклонников забавным видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)