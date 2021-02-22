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Обнаженный Максим Галкин устроил жаркие танцы на подоконнике

22.02.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обнаженный Максим Галкин устроил жаркие танцы на подоконнике
Галкин устроил жаркие танцы / instagram.com/maxgalkinru
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео.

На кадрах он танцует в полумраке на подоконнике и поет хит Rammstein — Du hast оперным голосом. При этом у него на голове была корона и обувь на ногах. А вот само тело, вероятно, было без одежды. Во всяком случае в полумраке ее разглядеть невозможно.

«Всех домочадцев распугал?», «Кроме самолюбования что-то еще будет?», «Можно было б и одеться перед выступлением», - пишут фанаты в комментариях.
 
 
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Шоумен порадовал поклонников забавным видео.
 
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