Источник материала: UDF



Галкин устроил жаркие танцы / instagram.com/maxgalkinru

«Всех домочадцев распугал?», «Кроме самолюбования что-то еще будет?», «Можно было б и одеться перед выступлением», - пишут фанаты в комментариях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнаженный Максим Галкин устроил жаркие танцы на подоконнике Шоумен порадовал поклонников забавным видео.

На кадрах он танцует в полумраке на подоконнике и поет хит Rammstein — Du hast оперным голосом. При этом у него на голове была корона и обувь на ногах. А вот само тело, вероятно, было без одежды. Во всяком случае в полумраке ее разглядеть невозможно.