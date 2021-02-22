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Споры черной плесени могут пережить путешествие на Марс

22.02.2021 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астробиологи выяснили, что споры черной гнили и некоторых бактерий могут пережить взлет космического корабля и путешествие на Марс через открытый космос. Это делает их угрозой для жизни астронавтов. Описание исследования опубликовал научный журнал Frontiers in Microbiology, пишет ТАСС.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Условия, похожие на марсианские, бактериям и грибкам обеспечили с помощью воздушного шара, который в течение нескольких часов находился на высоте около 38 км от поверхности Земли, в стратосфере. По словам ученых, радиационная обстановка на этой высоте примерно равна той, которая наблюдается в нижних слоях атмосферы Марса и на его поверхности.

Бактерии и грибки помещали в установку MARSBOx. Она представляет собой прикрепленный к воздушному шару контейнер, в котором воспроизводятся типичные для Марса температура и давление, состав атмосферы и почвы.

В первую подобную «экспедицию» на Марс ученые отправили четыре вида микробов — Staphylococcus capitis, которые обитают на коже человека, бактерии-экстремофилы из родов Buttiauxella и Salinisphaera, которые предположительно могут жить в атмосфере и почве Марса, а также споры черной плесени — грибка, которые вызывает опасные инфекции легких.

По возвращения на Землю ученые попытались оживить споры микробов. Оказалось, что они по-разному пережили путешествие. Хуже всего справились бактерии из рода Buttiauxella — все их колонии и споры были полностью стерилизованы. Значительная часть остальных микробов пережила полет.

Лучше всего выживали споры черной плесени, на которые ультрафиолетовое излучение почти не действовало. По расчетам исследователей, в безопасности — то есть чтобы жизнеспособность их спор не снизилась до критических значений -эти грибки могут прожить на поверхности Марса как минимум пять часов.

Это говорит о том, что черная плесень может представлять серьезную угрозу участникам будущих экспедиций на Марс. Это нужно учитывать при их подготовке, считают исследователи.

 
 
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Чтобы выяснить это, ученые отправили организмы в стратосферу на воздушном шаре.
 
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