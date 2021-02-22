Экокожа, прозрачные платья и объемные рукава. Что будет в моде весной 2021 года

Источник материала: Tut.by

Весна близко. Хочется нового, если не в жизни, то хотя бы ­в гардеробе. Редакция LADY.TUT.BY вместе с руководителем Belarus Fashion Week Яниной Гончаровой посмотрели, что интересного и актуального из одежды можно найти в коллекциях белорусских дизайнеров, чтобы встретить весну красиво.

Янина ГончароваРуководитель BFW, модный эксперт

Деним

Деним уже давно стал частью городской культуры и уместен практически при любом дресс-коде и даже в вечерних образах. На острие моды сейчас — сарафаны из джинсовой ткани.

Сарафан позволяет комплектовать понятные образы в стиле кэжуал и существенно омолаживать гардероб. А если сарафан дополнить рядом вертикальных пуговиц, то силуэт визуально удлиняется и вытягивается. Также в моде в этом сезоне остаются джинсовые куртки, юбки, платья и, конечно же, джинсовые костюмы с юбками и брюками.

BUTER





BUTER





BUTER





MURMUR





Татуировки

Отличный вариант для модниц — объединить сарафан с тату-боди. Имитацию татуировок на ткани популяризировали Инстаблогеры, а потом тренд был быстро подхвачен производителями. Самый частый вариант использования принта — худи, лонгсливы. Как правило, темой таких принтов становятся мандалы, вдохновляющие фразы и минималистические контурные рисунки. Вписать такую вещь можно как в гранжевые комплекты, так и в классический брючный костюм, разбавив сухость и официальность делового образа.

BUTER





SinaVir





Conte





Объемный плечевой пояс

Нынешний сезон — это триумф power-dressing, объемной линии плеч в блузах, платьях и жакетах. Маскулинность верха обязательно нужно компенсировать сдержанным и плавным низом. При всей странности этого тренда, нужно отдать ему должное — любая водолазка с объемным рукавами выглядит модно и отсылает к подиумным показам. Конечно, лучше приберечь этот тренж на позднюю весну и лето, чтобы обходиться без верхнего слоя одежды.

BALUNOVA Fashion Design Studio





BALUNOVA Fashion Design Studio

MURMUR





TAYA fashion design brand





TAYA fashion design brand





Экокожа

Искусственная кожа так или иначе присутствует в модных коллекциях уже не одно десятилетие. Ткань требует внимания к длине и степени облегания. Самые «удобоваримые» конструкции для повседневных выходов — юбка-карандаш (миди) или свободные кюлоты или шорты. При этом, образ можно дополнить как брутальными ботинками, так и классическими лодочками. Актуальны сейчас и декоративные элементы из экокожи на одежде в виде манжетов, воротников, накладных карманов. А жакеты из искусственной кожи вернулись в тренды впервые с 2000-х. В целом любая одежда из эко-кожи актуальна в этом сезоне.

BUTER





BALUNOVA Fashion Design Studio

BALUNOVA Fashion Design Studio

BUTER





TAYA fashion design brand





Прозрачные ткани

Шифон, огранза, туаль, крепдешин — снова на пике. Стоит обратить на них особое внимание при выборе вечерних и коктейльных образов. Выбирайте наряды, где скомбинированы плотные и прозрачные ткани, открывающие разные части тела. Блузы, легкие платья, пыльники с барочными рюшами — выбор романтичных девушек, которые предпочитают легкость в образах. Обыгрывать этот тренд можно с контрастными по стилю косухами, партикулярными жакетами и спортивными парками.

Balunova Fashion Design Studio

Balunova Fashion Design Studio





BUTER





NELVA





NELVA





Тренчи

Тренчи — это самая популярная верхняя одежда весны-лета уже несколько десятилетий. Дизайнеры переосмысливают классический тренч, конструктивно переделывают, видоизменяют в пропорциях, но он не теряет своего функционала. Да и цвета уже не ограничиваются черным или бежевым — есть варианты неоновых, серебряных и розовых цветов. Отдельно отметим тренчи-конструкторы, которые можно носить как платье или жилет.

LSD Clothing





Balunova Fashion Design Studio

LSD Clothing





NELVA





NELVA





Свободный крой

Платья свободного кроя хороши для всех типов фигуры и выглядят расслабленно и непринужденно. Есть варианты и в вечерней группе и в casual-коллекциях. Предпочтительнее выбирать платья из гладких тканей, не отягощенных фактурой и декором. Отлично смотрятся стилевые эксперименты с бохо и эклектикой.

NELVA





BUTER





Elletto





The Mood





Команда проекта: Республиканская общественная организация «Белорусская палата моды» ;

; Фотостудия: Onestudio ;

; Фотограф: Ирина Гутник;

Образы моделей: Светлана Сафрановская.