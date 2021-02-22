В Сети появились видео с очками дополненной реальности Samsung

Источник материала: Tut.by

Издание The Verge со ссылкой на информацию от надежного источника WalkingCat сообщило о планах Samsung по разработке очков дополненной реальности под названием Glasses Lite.

О том, что в компании работают над подобным устройством, известно уже как минимум пару лет. Но подробностей о девайсе в Сеть пока не попадало.

Теперь же WalkingCat опубликовал несколько видео, по его словам, снятые Samsung для команды R&D. В них показывается видение компании по поводу устройств подобного типа. Важно: в роликах, вероятно, речь идет о концептах. То есть не факт, что на рынок устройства выйдут именно в таком виде и с такими названиями.

Но возможности Glasses Lite удивляют: так, например, очки могут проецировать гигантский виртуальный экран, на который выводится рабочий стол из DeX-режима, имитирующего работу за настольным компьютером. Также «очки» смогут автоматически затемнять линзы на солнце и выступать в качестве шлема для управления летающими дронами от первого лица.

Во втором ролике демонстрируется концепт, при котором виртуальные предметы как бы «привязываются» к настоящим. Интересно, что для навигации по виртуальным меню Samsung в обоих случаях предлагает использовать смарт-часы.