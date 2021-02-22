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Евросоюз заметил усиление репрессий в отношении правозащитников в Беларуси

22.02.2021 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз все-таки заметил, что в Беларуси усилились репрессии против защитников прав человека, журналистов и оппозиции.

"В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС, на которой будет обсуждаться 4-й пакет санкций против режима Лукашенко.

Вопрос о ситуации в Беларуси изначально не стоял на повестке дня этой встречи, однако был вынесен на нее по инициативе Борреля, передает ТАСС.

Ускорителем в данном случае стал приговор журналистам Белсата Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

 
 
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Евросоюз все-таки заметил, что в Беларуси усилились репрессии против защитников прав человека, журналистов и оппозиции.
 
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