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Армения заинтересована в расширении российский базы
Источник материала: АФН
Армения и Россия прорабатывают вопрос частичной передислокации 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, на восток страны.
Об этом заявил глава армянского Минобороны Вагаршак Арутюнян, передает
«Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении», — сообщил министр.
Арутюнян отметил, что Ереван заинтересован в расширении российской базы, поскольку это автоматически повлечет наращивание военного потенциала совместной группировки войск обеих стран.
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Армения и Россия прорабатывают вопрос частичной передислокации 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, на восток страны.
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