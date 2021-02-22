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Армения заинтересована в расширении российский базы

22.02.2021 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Армения и Россия прорабатывают вопрос частичной передислокации 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, на восток страны.

Об этом заявил глава армянского Минобороны Вагаршак Арутюнян, передает РИА Новости.

«Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении», — сообщил министр.

Арутюнян отметил, что Ереван заинтересован в расширении российской базы, поскольку это автоматически повлечет наращивание военного потенциала совместной группировки войск обеих стран.

 
 
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Армения и Россия прорабатывают вопрос частичной передислокации 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, на восток страны.
 
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