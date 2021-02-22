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Уже более 30 000 "экстремистов"? В BYPOL рассказали подробности о системе "БЕСпорядки"

22.02.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициатива белорусских силовиков BYPOL сообщает, что по всей стране в отделы по гражданству и миграции были разосланы списки лиц, "склонных к экстремизму".

В эти списки вошли более 30 000 граждан, которые проходили по статье 23.34 КоАП и находятся в информационной системе «БЕСпорядки», пишет Телеграф.

«Была поставлена задача – «обработать» данные до 19 февраля. Это значит, что на каждого человека нужно собрать информацию о месте работы или учебы, составе семьи, получить характеристику личности и так далее. То есть провести так называемую «оперативную установку», чем ранее занимался Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД», — отметили в BYPOL.

По данным инициативы, «работа над базой происходит в спешке и нервотрепке. Начальники требуют и подгоняют ответственных сотрудников, известны случаи угроз за недостаточную оперативность добавления информации».

Ранее в BYPOL также рассказали подробности создания системы «БЕСпорядки». Согласно им, во всех РУВД и РОВД организованы рабочие места для ввода информации в базу «БЕСпорядки». Как правило, рабочие места находятся в отделении информационного обеспечения.

В частности, для ведения базы организовано 4 рабочих места. В дневное время при доставлении лица в РУВД информация о нем из отдела охраны правопорядка передается сотруднику организационно-инспекторского отдела, ответственному за ввод данных в ЕИС «БЕСпорядки», который и вводит сведения в банк данных.

В нерабочее время, а также в выходные дни ответственным за ввод данных назначается должностное лицо РУВД — как правило, из числа сотрудников отдела охраны правопорядка и отдела по гражданству и миграции, входящих в группу разбирательства, имеющих опыт работы с ЕИС «БЕСпорядки».
 
 
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Инициатива белорусских силовиков BYPOL сообщает, что по всей стране в отделы по гражданству и миграции были разосланы списки лиц, "склонных к экстремизму".
 
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