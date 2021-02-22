Источник материала: Хартия'97

Названы продукты, которые повышают уровень энергии 22.02.2021, 12:09

Разная еда заряжает нас энергией по-разному.

Сладкие напитки, конфеты и выпечка слишком быстро напитывают кровь горючим (сахаром). И после резкого скачка вы очень быстро снова станете усталым и голодным. «Сложные углеводы», полезные жиры и белки перевариваются дольше, поэтому лучше утоляют голод и дарят медленный, устойчивый поток энергии, пишет healthinfo.ua .

Овсянка

Овсянка относится к сложным углеводам, а значит она полна клетчатки и питательных веществ. Овсянка переваривается медленно и дает энергию равномерно, а не сразу. Одна утренняя порция зарядит вас на несколько часов продуктивной работы.

Яйца

Одно яйцо содержит всего 70 калорий и при этом 6 граммов белка. Это дает “топливо” организму, которое расходуется довольно медленно. Яйцо также содержит больше питательных веществ на калорию, чем большинство других продуктов. Это помогает хорошо утолить голод.

Курица

Курица — отличный источник нежирного белка, если употреблять ее без кожи. Кусок курицы-гриль с добавлением приготовленной на пару или слегка приправленной зелени станет идеальным легким обедом, который не будет тяжелым для пищеварения и обеспечит стабильным зарядом энергии до ужина. В курице меньше вредных для здоровья насыщенных жиров, чем в другом мясе, таком как свинина, говядина и баранина.

Говяжья печень

Без достаточного количества витамина B12 человек становится вялым и обессиленным. Данный продукт — один из лучших источников B12. Он также содержит большое количество белка, чтобы обеспечить вас запасом сил на длительный период времени. Если вам не нравится печень, вы можете получить B12 из мяса, птицы, рыбы и яиц.

Бобы

Они являются отличным источником белка, особенно если вы вегетарианец или веган. Фасоль также содержит большое количество клетчатки, которая замедляет пищеварение. А еще бобовые богаты магнием, который помогает вашим клеткам вырабатывать энергию.

Грецкие орехи

В грецких орехах есть омега-3, которую организм использует для получения энергии (альфа-линоленовая кислота). Хотя орехи высококалорийны, исследования показывают, что люди, которые их едят, не набирают вес и не имеют других признаков плохого здоровья. Это может быть связано с тем, что клетчатка замедляет их усвоение организмом, а «здоровые» жиры утоляют голод.

Ягоды

Черника, ежевика, клубника: они идеальны, если вы хотите чего-нибудь сладкого, но не калорийного и вредного для здоровья, как пончик или шоколадный батончик. Ягод содержат антиоксиданты и другие питательные вещества, которые помогают питать и защищать клетки всего организма.

Темный шоколад

Если вы жить не можете без конфет, вашим лучшим выбором будет черный шоколад. В нем меньше сахара, чем в шоколадных конфетах и молочном шоколаде. Также было доказано, что он улучшает настроение и работу мозга. Антиоксиданты в какао могут помочь защитить клетки, снизить кровяное давление и улучшить кровоток. Это поможет вам сохранить здоровье и заряд энергии. Но помните о том, что важно соблюдать меру.

Вода

Когда вашему телу не хватает воды, вы быстро устаете. Вода улучшает транспортировку питательных веществ по организму и помогает ему избавляться от отходов. Люди, которые пьют больше чистой воды, обычно потребляют меньше жира, сахара, соли и калорий в целом. Это оставляет больше места для полезных питательных веществ, которые дарят энергию.

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