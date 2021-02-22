ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Польше перехватили крупнейшую партию контрабандных сигарет из Беларуси

22.02.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Польше перехватили крупнейшую партию контрабандных сигарет из Беларуси

  • 22.02.2021, 12:02
  • 1,366
В Польше перехватили крупнейшую партию контрабандных сигарет из Беларуси
Фото: Подляское отделение пограничной службы

Ее оценивают в $7,4 миллионов.

На автомобильном пограничном переходе в Кузнице польские пограничники и налоговики перехватили крупнейшую партию контрабандных сигарет из Беларуси. Стоимость груза из более 1,8 млн пачек сигарет составляет 27,5 млн злотых (около 7,41 млн долларов).

«Это самая крупная когда-либо предотвращенная попытка контрабанды сигарет через польские пограничные переходы», — заявили в пресс-службе Подляского пограничного управления.

В прицепах двух грузовиков вместо заявленных досок находилось огромное количество сигарет без польских акцизных марок.


Фото: Подляское отделение пограничной службы

Фото: Подляское отделение пограничной службы

Фото: Подляское отделение пограничной службы

Фото: Подляское отделение пограничной службы

Фото: Подляское отделение пограничной службы

Фото: Подляское отделение пограничной службы
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by