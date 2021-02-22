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В Беларуси за протесты на пять лет осудили 16-летнего подростка

22.02.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси за протесты на пять лет осудили 16-летнего подростка

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  • 22.02.2021, 11:39
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В Беларуси за протесты на пять лет осудили 16-летнего подростка
Никита Золотарев
Фото: naviny.online

Никита Золотарев болеет эпилепсией.

22 февраля судья Дмитрий Дебой вынес приговор по уголовному делу за «массовые беспорядки». 16-летний Никита Золотарев наказан пятью годами воспитательной колонии, сообщает «Радыё Свабода».

25-летний Дмитрий Корнеев лишен свободы на 8 лет. 28-летний Леонид Ковалев наказан 6 годами колонии.

После приговора у Никиты Золотарева началась истерика. Он бросался на решетку и кричал «Выпустите меня отсюда!».

16-летний Никита Золотарев болеет эпилепсией. Его отец рассказывал журналистам, что Никиту били в милиции и СИЗО. На это адвокат подавал жалобу, но органы не нашли состава преступления. Никита заявил на суде, что его били не только в августе, но и 29 декабря в гомельском СИЗО. Также подросток заявил на суде, что ему в СИЗО не дают таблеток.

Адвокаты в своих выступлениях отмечали, что в действиях их подзащитных нет состава преступления.

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