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Андрей Кравченко: Если каждый весной внутреннего труса загонит как можно дальше, то все будет нормально
Источник материала: Хартия'97
Андрей Кравченко: Если каждый весной внутреннего труса загонит как можно дальше, то все будет нормально
Белорусский легкоатлет поделился мнением о происходящем в стране.
Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко поделился мнением о происходящем в стране, пишет
«До выборов началось мое прозрение. Я увидел, что начались фальсификации, когда из окон они там выпрыгивали с бюллетенями, когда начали садить Виктора Бабарико, Сергея Тихановского. Понял, что это самый настоящий обман людей, народа. Понял, что молчать не буду и с этим полностью не согласен.
В каждом человеке живет такой маленький трус, и есть различные жизненные обстоятельства, когда этот трус может вырасти в большого труса. Если каждый весной этого труса маленького загонит как можно дальше, чтобы он не начал расти, тогда, я думаю, что все будет нормально», – считает Кравченко.
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Андрей Кравченко: Если каждый весной внутреннего труса загонит как можно дальше, то все будет нормально
Белорусский легкоатлет поделился мнением о происходящем в стране.
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