ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Сети покажут один из новейших спектаклей Театра белорусской драматургии «Сірожа». Бесплатно!

22.02.2021 12:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

25 февраля на видеосервисе VOKA пройдет трансляция спектакля «Сірожа» Республиканского театра белорусской драматургии. Все желающие смогут увидеть постановку бесплатно и из любой точки Беларуси. Онлайн-показ начнется в 19.00.


«Сірожа». Фото: rtbd.by

Спектакль был поставлен режиссером и художественным руководителем театра Александром Гарцуевым по пьесе Юлии Чернявской в июле 2019 года. Все начинается с того, что простой деревенский парень Сирожа переезжает в город и заселяется в общежитие института. В первом акте это 18-летний первокурсник филфака (Максим Брагинец), во втором — проректор университета (Андрей Добровольский).

Неслучайно жанр спектакля обозначен как жизнь в двух эпохах: за Сирожей и его друзьями зритель наблюдает сначала в 1980-е, а потом уже в 2000-е. И узнает, как время и обстоятельства испытывают каждого на человечность и почему люди неразрывно связаны со своим прошлым.

На последнем Республиканском фестивале национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича, который прошел в ноябре 2019 года, постановку отметили двумя наградами — «За лучшую режиссуру» (Александр Гарцуев) и «За лучшую женскую роль» (Анна Семеняко).

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона. После прямого эфира запись постановки останется в архиве видеосервиса и в течение года будет доступной для его пользователей.

Кстати, увидеть спектакль «Сірожа» вживую можно 25 февраля, 2, 13 и 25 марта. Расписание и билеты ищите тут. Показы пройдут в самом РТБД.

«Сірожа» онлайн

Когда: 25 февраля, 19.00 (после трансляции будет доступна в записи)
Где: в приложении VOKA или на сайте voka.tv
Сколько: бесплатно

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 февраля на видеосервисе VOKA пройдет трансляция спектакля «Сірожа» Республиканского театра белорусской драматургии. Все желающие смогут увидеть постановку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дом без проблем. Вот как выглядит кирпичный коттедж через 40 лет и с новой отделкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by