Осторожно, мошенники! Еще одна сеть АЗС заявила, что от ее имени «раздают» топливо

Источник материала: Tut.by

В различных мессенджерах пользователям начали приходить сообщения от имени сети АЗС «Лукойл-Белоруссия» с призывом участвовать в акции. В компании предупреждают, что это мошенники.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— К нам поступает все больше и больше обращений от клиентов о том, что им приходят сообщения об акции с бесплатной раздачей 180 литров топлива. Такую рассылку мы не осуществляли. Все наши рассылки проводятся от имени lukoil.by. Мы не рекомендуем переходить по ссылкам в таких сообщениях, — рассказали AUTO.TUT.BY в компании.

В «Лукойл-Белоруссия» отметили, что вся информация о проводимых акциях размещена на официальном сайте и официальных страничках компании в соцсетях. Также возможна рассылка через СМС и Viber-уведомления.

Напомним, что в конце прошлого года подобные «акции» предлагали от имени «Белоруснефти», а две недели назад — от сети АЗС «Газпромнефть».