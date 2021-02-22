Дом без проблем. Вот как выглядит кирпичный коттедж через 40 лет и с новой отделкой

Источник материала: Tut.by

Прелесть кирпичных домов в том, что даже через 40 лет эксплуатации они могут выглядеть вполне современно. Особенно, если они изначально строились по хорошему проекту. Коттедж, о котором пойдет речь, был спроектирован архитектором Арнтом Оттендалем и возведен в 1981 году. Как пишет zaggo.ru, в 2009 году он обрел новых владельцев, которые отремонтировали его и превратили в современное жилище, сохранив при этом внешний облик таким, каким он был много лет назад.



Фото: diakrit.com

Этот кирпичный коттедж находится в тихом пригороде Копенгагена, возле пролива Эресунн. От дома до города здесь можно добраться буквально за 30 минут на велосипеде. А вокруг — спокойствие и уют, приятные соседи и еле слышный шелест волн морского пролива.













В этой деревне, состоящей всего из нескольких десятков домохозяйств, все жители хорошо знают друг друга и бережно хранят традиции, в том числе и архитектурное наследие, поскольку многие дома здесь построены еще в прошлом веке.





Дом площадью 196 м² стоит на участке в 10 соток. В качестве стенового материала использовали красный и бурый кирпич, уложенный традиционным способом.





На участке имеется небольшой перепад высот. Если внимательно посмотреть на план дома, можно заметить, что несколько помещений расположены уровнем ниже остальных.





Из гостиной есть выход на открытые патио во дворе дома.









Центральным элементом комнаты стал кирпичный камин с открытой топкой, окрашенный в угольно-черный оттенок.





П-образная планировка кухни отличается вместительностью и удобством — получился идеальный рабочий треугольник. Мансардное окно добавляет пространству естественного света.





В детской настроение задает пестрое собрание игрушек, моделей автомобилей, вертолетов и самолетов.





Высокие потолки позволили соорудить в комнате антресоль, на которой и расположили кровать юного коллекционера.













В коттедже довольно удачная планировка: большая гостиная, четыре спальни, идеально организованная кухня, к которой примыкает подсобка, и столовая с панорамными окнами.