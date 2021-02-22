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"Правила игры непредсказуемы": Романчук о продаже ветхих домов в Беларуси
22.02.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Безусловно, идею продажи заброшенных участков можно только приветствовать, потому что таким образом какая-то часть земельного капитала будет вновь вовлечена в оборот, отметил в комментарии на радио Sputnik известный белорусский экономист Ярослав Романчук, однако важным остается вопрос о том, почему эти участки оказались заброшены и что мешало вернуть их в оборот еще 25 лет назад.
"Понятно, что предложить купить ― это еще не значит купить и использовать. Потому что важно, в какой правовой среде находится тот или иной субъект. В Беларуси право существенно деффективно и даже если люди будут покупать участки, остается открытым вопрос о земельном налоге и налоге на недвижимость, о других платежах, которые могут появиться. И тут мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой белорусского законодательства и вообще экономики — высокой непредсказуемостью тех правил игры, которые существуют на рынке. И от того, что заброшенные участки предложат, во-первых, кто их купит? Сегодня в больших городах, в Минске огромное предложение не заброшенных, а вполне приличных для жизни и работы участков, и люди не хотят их покупать, потому что всегда есть вопросы, хорошо ли здесь жить и работать", ― отметил Романчук.
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