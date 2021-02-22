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"Императорский маршрут": как выглядит самый необычный поезд России - видео
22.02.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Туристический поезд "Императорский маршрут" начал курсировать из Екатеринбурга в Алапаевск. На пути следования поезда - города, в которых бывала семья Романовых в последние годы их жизни.
Из видеомониторов и аудиогидов можно узнать уникальные факты о царской семье, а после - примерить исторические костюмы. Проводник, гимназистка, горожанка и горожанин - все эти образы доступны пассажирам.
А дальше - серьезная экскурсионная программа и "тяжелые" исторические факты.
Во время первой остановки в городе Алапаевске предусмотрено посещение музея памяти представителей Российского Императорского Дома "Напольная школа в Алапаевске", женского монастыря Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны Романовой, памятника в ее честь и Свято-Троицкого собора.
Далее экскурсионный маршрут следует в село Верхняя Синячиха, где участники мероприятия посещают мужской монастырь Во Имя Новомученников и Исповедников Российских и Шахты Межной и дом-музей Чайковского.
Затем "Императорский поезд" везет туристов обратно в Екатеринбург.
Проект "Императорский маршрут" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Сейчас он объединяет 20 регионов страны.
Смотрите на видео, как выглядит необычный поезд.
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Видеомониторы, аудиогиды - все это поможет побольше узнать о царской семье. А еще по пути можно примерить исторические костюмы.
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