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Некоторые грибы могут выжить на Марсе
Источник материала: Onliner
Aspergillus niger (Аспергилл черный, который также называют черной плесенью)
Считается, что стратосфера напоминает по условиям атмосферу Марса и является одним из относительно простых способов ее удаленного изучения. Для проверки ряда гипотез в специальном алюминиевом боксе в стратосферу отправили Aspergillus niger, Salinisphaera shabanensis, типы Staphylococcus capitis и Buttiauxella sp.
Ученые выяснили, что Aspergillus niger может прожить некоторое время в непростых условиях, а после возвращения на Землю его можно «оживить». Зачем ученым знать, выживет ли тот или иной микроорганизм на другой планете? Некоторые из них могут нести опасность для здоровья будущих колонистов, другие же необходимы для обеспечения автономной жизнедеятельности.
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