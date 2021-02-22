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Некоторые грибы могут выжить на Марсе

22.02.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Aspergillus niger (Аспергилл черный, который также называют черной плесенью) способен выживать некоторое время на Марсе. К такому выводу пришли ученые NASA и Германского центра авиации и космонавтики после анализа данных, полученных в рамках эксперимента MARSBOx. Он проводился в 2019 году: тогда в специальном контейнере в стратосферу были отправлены несколько грибковых культур и бактерии.

Считается, что стратосфера напоминает по условиям атмосферу Марса и является одним из относительно простых способов ее удаленного изучения. Для проверки ряда гипотез в специальном алюминиевом боксе в стратосферу отправили Aspergillus niger, Salinisphaera shabanensis, типы Staphylococcus capitis и Buttiauxella sp.

Ученые выяснили, что Aspergillus niger может прожить некоторое время в непростых условиях, а после возвращения на Землю его можно «оживить». Зачем ученым знать, выживет ли тот или иной микроорганизм на другой планете? Некоторые из них могут нести опасность для здоровья будущих колонистов, другие же необходимы для обеспечения автономной жизнедеятельности.

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Aspergillus niger (Аспергилл черный, который также называют черной плесенью) способен выживать некоторое время на Марсе. К такому выводу пришли ученые NASA и Германского...
 
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