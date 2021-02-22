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Сети АЗС столкнулись с мошенниками, которые обещают клиентам бесплатное топливо от их имени
Источник материала: Onliner
В интернете можно наткнуться на сайт, который просто пестрит всевозможными акциями, бонусами, бесплатными купонами на автомобильное топливо. К сожалению, сайт фейковый — выдыхаем.
«Газпромнефть»
«Купон до 150 литров топлива совершенно бесплатно», «промокоды на бесплатные покупки в сети наших магазинов» — не ведитесь на это, призывает
«10.02.2021 в сети Интернет злоумышленниками создана фейковая страница сайта, на которой обещают промокоды/купоны на бесплатные покупки в сети АЗС „Газпромнефть“. ИООО „Газпромнефть-Белнефтепродукт“ таких акций не проводит! Будьте внимательны! Не переходите по ссылкам подобного рода, полученных от непроверенных источников», — говорится в официальном сообщении сети.
Клиенты АЗС «Газпромнефть» со всеми текущими акциями могут ознакомиться
«Белоруснефть»
Напомним, что это не первый фейковый сайт крупной сети АЗС. Ранее мы уже
Напомним актуальные цены на автомобильное топливо в Беларуси. Чтобы как-то поддержать, отметим, что подорожания не было с 16 февраля.
Дополнено. «Лукойл»
«Лукойл» также выступил с заявлением о том, что мошенники рассылают письма с недостоверной информацией от лица компании.
«К нам поступает все больше и больше обращений от клиентов о том, что им приходят сообщения об акции с раздачей 180 литров топлива бесплатно. Такую рассылку мы не осуществляли. Все наши рассылки проводятся от имени Lukoil.by. Мы не рекомендуем переходить по ссылке в таких сообщениях!» — предупреждают в компании.
В компании также напомнили, что правильная информация о мероприятиях, новостях компании и действующих акциях находится на официальном сайте Lukoil.by, а также на официальных страничках в социальных сетях. Рассылка информации возможна через СМС и вайбер-уведомления тоже только от имени Lukoil.by.
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