«Дарят трусы, а хочется отметить». Узнали, чего желают мужчины на 23 Февраля

Источник материала: Onliner В нашей стране (в любом трудовом коллективе точно) 23 Февраля воспринимается как праздник мужчин. Даже наличие службы в армии уже не требуется. Но хоть праздник и мужской, именно в этот день зависит судьба многих женщин, так как за носки мы будем мстить (нет). Onliner с поддержкой 360.by снова вышел в люди, в этот раз узнавали, как угодить мужчине.

Павел: «Давайте без пены и носков, пожалуйста»

Павел совсем недавно пришел из армии, поэтому из прошлогодних подарков у него поздравление от старшины и тройное ура от товарищей (двойная порция в столовой не в счет).





— Выбор подарка зависит от интересов мужчины, например, мне было бы прикольно, только не подумайте, что я алкоголик, креативные подарочные наборы, типа букеты из рыбы, шашлыков и сыров в комплекте с бутылочкой крафтового пива. Вот знакомая поступила интересно, подарок запаковала и подарила заранее, но сказала открыть именно 23-го. А мне же интересно, но слово сдержу.

Коммунальщик: «Дарят кофе и чай»

Итак, снег мы практически победили благодаря нашим налогам и силе крепких коммунальщиков. Но как празднуют День защитника Отечества они?





— Я служил в ВВС, тогда еще СССР был, праздновать буду с ребятами дома или в гостях. Нам, мужикам, нужно-то всего ничего — доброта, ласка и любовь. В коллективе женщины нас поздравляют тортиками с чаем и кофе, как знак внимания этого достаточно вполне.

Дмитрий: «Пивка выпью и все»

Молодой человек, наверное, познал дзен, в этой жизни ему ничего не надо (из подарков). 23-е вообще не считает каким-то особенным днем.





— Мне ничего не надо, ни на 23-е, ни на 8-е, — смеется. — Я вон, пивка, может, попью, и все на этом. Сам работаю в торговом центре продавцом, у нас и коллектива нет, поэтому и там без подарков.

Олег, Катя и Алексей: «Праздник проведем в кругу семьи»

Мужчины этого семейства строго ведут здоровый образ жизни и предпочитают активный отдых вместо застолий.





— Я военный билет хочу получить, — смеется Алексей, он со своей девушкой Катей и отцом идет в магазин. — Праздновать будем в горах, там санаторий. Сегодня мужчиной считается не тот, кто служил, ведь от того, что я почищу больше снега, вообще ничего не зависит, а тот, кто делает правильные поступки.

Молодой человек еще в поисках работы, поэтому про коллективные подарки рассказал его отец Олег.





— Все традиционно: инструмент какой-нибудь, чистая резина, отвертки, я из старшего поколения, и все должно быть консервативно!

Но мужчины уже знают, что их ждет.





— Особой тайны нету, Леша уже знает свой подарок, я всегда тортик делаю, — рассказывает Катя.

— Мы любим поесть, а Катя нам в этом помогает! — смеется Алексей.

Спешащий на работу мужчина на ходу называет беспроигрышный вариант подарка для любого мужчины и на любой праздник:

— Самый лучший подарок для мужчины — набор ключей-головок, а вообще, подойдет все что угодно, только не носки.

Можно и кружку, но только с прикольной надписью





Молодой человек рассказывает, что, хотя все любят и ждут дорогие подарки, главное вовсе не цена.

— Что-нибудь необычное, как минимум не приевшаяся пена и шампунь, например, кружку или открытку с прикольной надписью. Мне в идеале бы подошли новые наушники, так как в моих уже начала подсаживаться батарейка и за два года они свое уже отжили.

— А как на работе вас поздравляли коллеги?

— Обычно это разного рода мелочи или сертификаты.





Максим, просто и честно: «Mercedes»

На парковке в автомобиле отдыхает молодой таксист, представляется Максимом.





— Мне подарки последний раз дарили лет 20 назад, я уже отвык от этого.

— А если пофантазировать и подсказать женщинам?

— Я люблю дорогие подарки, если фантазировать, то новое авто, например, Mercedes.

Надежда: «Парню нарисую комикс с ним в главной роли»

Большинство представителей сильного пола безразличны к разного рода мелким сувенирам или безделушкам, они отдают предпочтение практичности, но вот удивить подарком героиня точно сумеет.





— Я пытаюсь нарисовать маленький графический роман (что-то типа комикса) с моим парнем в главной роли, но не уверена, что успею доделать к 23-му. На работе коллег будем поздравлять как всегда скучно: набором мужской косметики.

— Кого можно сегодня назвать настоящим мужчиной?

— У него должна быть ответственность за свои поступки, сила воли, доброта и характер. А про службу в армии — это бред.

Андрей: «Корявые рисунки моих детей — лучший подарок»

Стать отцом — лучшего подарка для мужчины и быть не может, считает Андрей и задается вопросом: «Почему люди не могут делать друг другу сюрпризы вне зависимости от цифры в календаре?»





— Изначально этот праздник был в честь Красной армии. Но почему мы сейчас празднуем именно 23-е? В истории Беларуси же очень много знаменательных дат, в которые можно праздновать воинскую славу. Зачем мужчинам и женщинам какие-то праздники? В честь чего? Давайте и детям до шести лет сделаем праздник, и пенсионерам. У праздника должен быть смысл. Например, 9 Мая — день победы над фашистской Германией, Новый год — тоже понятно, а что такое 23 февраля, мне непонятно.

— А если уйти от сути и перейти к желаниям?

— У каждого мужчины свои вкусы, свои потребности. У меня есть дети, и если ребенок нарисует мне картинку, пусть даже коряво, мне будет приятно. А дарить мне дезодорант? Я лучше сам выберу тот, что мне нужен. Вот недавно жена подарила шейкер, дорогой, навороченный, а я в тренажерку хожу с обычной пластмассовой бутылкой, потому что мне так удобнее.

Игорь: «Дарят трусы, а хочется отметить»

Работа идет своим чередом, в свободную минуту Игорь вышел залить стеклоомывайку в рабочую «Газель», тут-то мы его и поймали. О том, что 23 Февраля на пороге, мужчина узнал только благодаря нам.





— Да фиг его знает… Я и не задумывался, если стол дома накроют, будет приятно, а то обычно это трусы, носки, — смеется мужчина. — На работе тоже банальщина, дарят кружки.

Что подарить коллеге на день рождения, 23 Февраля, 8 Марта или юбилей компании? Да так, чтобы это точно ему понравилось и подошло. А что подарить, если коллег у тебя 50, а может даже 1000?

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