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Старую жилую двухэтажку перевезли на новое место в семи кварталах от предыдущего

22.02.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Показательный пример отношения к историческому наследию продемонстрировали в Сан-Франциско. Двухэтажный жилой дом должен был уступить место новому зданию, но сумел избежать сноса. Вместо этого ему подобрали другую площадку. Операция по транспортировке объекта состоялась вчера.

Довольно типичный для Сан-Франциско дом был построен в 1880-е годы. В общей сложности внутри находятся шесть спален и три ванные комнаты. Однако городские власти выдали разрешение на строительство на его месте новой восьмиэтажки, в которой будет уже 48 квартир. Тем не менее нынешний владелец старого здания решил его не уничтожать, а просто перевезти на новое место, тем более что технологии таких операций давно отработаны. В воскресенье утром около 600 жителей города вышли понаблюдать, как по его улицам ехал настоящий дом. По сведениям местным СМИ, собственнику переезд на расстояние семи кварталов обошелся в $400 тыс. Здание подняли на домкратах, установили на специальные тележки и со скоростью около мили в час перевезли на новое место обитания.

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Показательный пример отношения к историческому наследию продемонстрировали в Сан-Франциско. Двухэтажный жилой дом должен был уступить место новому зданию, но...
 
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