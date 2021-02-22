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Сборная Беларуси по художественной гимнастике успешно выступила на первом в сезоне Гран-при

22.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по художественной гимнастике успешно выступила на первом в сезоне Гран-при

Сборная Беларуси по художественной гимнастике успешно выступила на первом в сезоне Гран-при, соревнования завершились в Москве.

У нашей команды – три медали, все – в групповых упражнениях. Белорусские спортсменки поднялись на высшую ступень пьедестала в композиции с обручами и булавами, а также стали вторыми в упражнении с пятью обручами и многоборье. Впереди у гимнасток – участие в этапах Кубка мира. Ближайший с 26 по 28 марта пройдет в Софии.

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Сборная Беларуси по художественной гимнастике успешно выступила на первом в сезоне Гран-при, соревнования завершились в Москве. У нашей команды – три медали, все...
 
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