Источник материала: ОНТ

Мужской индивидуальной гонкой в Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону. Победу одержал норвежец Стурла Лагрйэд. На 10 секунд отстал Йоханес Дале, бронза у француза Кентэна Фийона Мае. Белорусы в этом виде не выступали.

В медальном зачете наша сборная заняла седьмое место. Единственную медаль команде принесла Анна Сола, она заняла третье место в спринте еще на самом старте турнира. Также с одной бронзой в активе финишировали сборные России и Украины. А выиграли медальный зачёт норвежцы. Биатлонисты этой скандинавской сборной завоевали 7 золотых наград.

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