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Ниагарский водопад покрылся льдом

22.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ниагарский водопад покрылся льдом

Ниагарский водопад покрылся льдом. И это очень красиво.

При особенно низких температурах туман и брызги образуют ледяную корку, создавая впечатление, будто водопад действительно замер. Тем не менее, вода продолжает течь под ледяным покровом. Ниагара и так главная туристическая достопримечательность. Но зимняя иллюзия привлекает ещё больше туристов, которые спешат сделать фотографии на фоне «замерзшего гиганта».

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Ниагарский водопад покрылся льдом. И это очень красиво. При особенно низких температурах туман и брызги образуют ледяную корку, создавая впечатление, будто...
 
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