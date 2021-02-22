Источник материала: ОНТ

Ниагарский водопад покрылся льдом. И это очень красиво.

При особенно низких температурах туман и брызги образуют ледяную корку, создавая впечатление, будто водопад действительно замер. Тем не менее, вода продолжает течь под ледяным покровом. Ниагара и так главная туристическая достопримечательность. Но зимняя иллюзия привлекает ещё больше туристов, которые спешат сделать фотографии на фоне «замерзшего гиганта».

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