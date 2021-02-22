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Снегопады и морозы обрушились на Грецию. Погибли 3 человека
Источник материала: ОНТ
Небывалые снегопады и морозы обрушились на Грецию и значительно осложнили жизнь.
Остановился общественный транспорт в Афинах, а в горных районах перебои с электричеством – без света остались около трёх с половиной тысяч домов. На севере страны температура за ночь упала до -15°C, и большинство паромных рейсов пришлось отменить. Непогода нарушила и авиасообщение. От холода умерли, по меньшей мере, три человека. Хотя зимой на севере Греции и в горах снег – обычное явление, на островах и в столице он выпадает нечасто.
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Небывалые снегопады и морозы обрушились на Грецию и значительно осложнили жизнь. Остановился общественный транспорт в Афинах, а в горных районах перебои с...
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