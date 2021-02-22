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Первый показ «Павлинки» в Купаловском театре пройдет в марте
Источник материала: ОНТ
Купаловский театр ждёт своего зрителя. Откроет новый сезон традиционная «Павлинка».
Уже прошли первые репетиции. В обновлённом спектакле будут играть не только актёры Купаловского из прежней труппы, но и молодежь – в театр пришли студенты университета культуры. Как отметил в интервью программе «Контуры» министр культуры, молодые актёры планируют остаться в театре. Первый показ «Павлинки» в новом составе зрители увидят уже в марте.
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Купаловский театр ждёт своего зрителя. Откроет новый сезон традиционная «Павлинка». Уже прошли первые репетиции. В обновлённом спектакле будут играть не только...
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