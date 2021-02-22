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В Испании уличные акции в поддержку рэпера переросли в вандализм
Источник материала: ОНТ
Настоящий оксюморон. Уличные акции в поддержку рэпера в Испании переросли в откровенный вандализм.
Отстаивая свободу представителя современного искусства, протестующие громят исторические здания, фондовую биржу и Дворец каталонской музыки в Барселоне, что в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хаос охватил улицы сразу нескольких городов. Беспорядки бушуют без малого неделю.
Такого ажиотажа в своих магазинах известные мировые бренды, пожалуй, ещё не видели. Как, собственно и выручки. На главной торговой улице Барселоны фактически ни одной целой витрины. В силовиков, пытавшихся остановить безумие, полетели камни, бутылки и петарды. А затем в ход пошла грубая сила. Среди задержанных много несовершеннолетних.
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Настоящий оксюморон. Уличные акции в поддержку рэпера в Испании переросли в откровенный вандализм. Отстаивая свободу представителя современного искусства,...
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