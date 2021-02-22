Источник материала: ОНТ

Крупнейшая экологическая катастрофа в Израиле: десятки тонн мазута оказались в Средиземном море.

По предварительным данным, утечка произошла с корабля. Многочисленные сгустки топлива обнаружены на большей части береговой линии Израиля – а это 190 километров. Экологи опасаются, что на очистку могут уйти годы. Чтобы установить источник загрязнения, специалисты изучают спутниковые снимки и направление волн. Виновнику грозят миллионные траты – власти Израиля намерены подать судебный иск для получения компенсации.

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