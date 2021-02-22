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Boeing рекомендует приостановить полёты на самолетах серии 777
Источник материала: ОНТ
Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полёты на самолетах серии 777. Их собираются проверить после инцидента в штате Колорадо.
ЧП произошло в выходные на рейсе United Airlines, который направлялся на Гавайи. Через несколько минут после вылета у лайнера взорвался двигатель. Его обломки упали на жилые районы. Самолёт совершил экстренную посадку, по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. В США начали проверять все самолёты этого типа.
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Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полёты на самолетах серии 777. Их собираются проверить после инцидента в штате Колорадо. ЧП произошло в выходные на...
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