Boeing рекомендует приостановить полёты на самолетах серии 777

Источник материала: ОНТ

Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полёты на самолетах серии 777. Их собираются проверить после инцидента в штате Колорадо.

ЧП произошло в выходные на рейсе United Airlines, который направлялся на Гавайи. Через несколько минут после вылета у лайнера взорвался двигатель. Его обломки упали на жилые районы. Самолёт совершил экстренную посадку, по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. В США начали проверять все самолёты этого типа.

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