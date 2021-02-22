|
СМИ: около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Источник материала: ОНТ
На берег косы Фаруэлл-спит на северной оконечности острова Южного (Новая Зеландия) выбросились около 50 дельфинов. Об этом
Уточняется, что до прибытия спасателей погибли девять животных. Еще около 40 дельфинов планируют спасти рейнджеры.
В целом состояние оставшихся в живых животных оценили как хорошее.
Фото: REUTERS/Heinz Plenge
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На берег косы Фаруэлл-спит на северной оконечности острова Южного (Новая Зеландия) выбросились около 50 дельфинов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Radio New Zealand....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)