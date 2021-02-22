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СМИ: около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

22.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

На берег косы Фаруэлл-спит на северной оконечности острова Южного (Новая Зеландия) выбросились около 50 дельфинов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Radio New Zealand.

Уточняется, что до прибытия спасателей погибли девять животных. Еще около 40 дельфинов планируют спасти рейнджеры. 

В целом состояние оставшихся в живых животных оценили как хорошее.

Фото: REUTERS/Heinz Plenge

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На берег косы Фаруэлл-спит на северной оконечности острова Южного (Новая Зеландия) выбросились около 50 дельфинов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Radio New Zealand....
 
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