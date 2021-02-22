Источник материала: ОНТ

Беларусь подписала меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией. Партнёр более чем выгодный – в 2019-м государство потратило на оборону 8% ВВП. Не исключено, что сегодня это не последняя столь плодотворная встреча на самой крупной и влиятельной выставке в области вооружений и военных технологий на планете – IDEX-2021.

На этой площадке заключаются самые крупные контракты военпрома. Сегодня на оружейном форуме – второй день. Белорусские компании привезли на IDEX-2021 сразу несколько инновационных разработок: оптику, оружие, системы наблюдения. На центральном стенде – новинка от МЗКТ – броневик «Волат», ему не страшны ни бронебойный снаряд, ни мина. Белорусскими разработками уже заинтересовались потенциальные покупатели. Национальный павильон Беларуси сформировали 10 предприятий оборонного профиля.

День сегодня у белорусской делегации много переговоров. Пока трудно судить о суммах контрактов. К примеру, на прошлом форуме 2 года назад называли сумму в 5 миллиардов долларов.

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