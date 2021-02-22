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Два человека сгорели на пожаре в Краснопольском районе
Источник материала: ОНТ
В результате пожара в частном доме Краснопольского района погибли два человека. Об этом
Пожар в жилом доме деревни Новоселки вспыхнул воскресным утром, 21 февраля. Когда спасатели прибыли на место, горела внутренняя часть дома и чердачное помещение.
Соседи сообщили работникам МЧС, что внутри могли быть хозяин дома с сожительницей. Спасатели зашли в дом, поиски осложнялись высокой температурой и плотным дымом. Вскоре были найдены обгоревшие тела мужчины и женщины. Оба погибших – пенсионеры 1954 года рождения.
Огонь повредил кровлю, имущество в доме и перекрытие. О причине пожара пока не сообщается.
Фото МЧС
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В результате пожара в частном доме Краснопольского района погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС. Пожар в жилом доме деревни Новоселки вспыхнул воскресным...
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