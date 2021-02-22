Два человека сгорели на пожаре в Краснопольском районе

Источник материала: ОНТ

В результате пожара в частном доме Краснопольского района погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар в жилом доме деревни Новоселки вспыхнул воскресным утром, 21 февраля. Когда спасатели прибыли на место, горела внутренняя часть дома и чердачное помещение.

Соседи сообщили работникам МЧС, что внутри могли быть хозяин дома с сожительницей. Спасатели зашли в дом, поиски осложнялись высокой температурой и плотным дымом. Вскоре были найдены обгоревшие тела мужчины и женщины. Оба погибших – пенсионеры 1954 года рождения.

Огонь повредил кровлю, имущество в доме и перекрытие. О причине пожара пока не сообщается.









Фото МЧС

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