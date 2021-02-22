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Сегодня в Сочи состоится встреча президентов Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
В ожидании переговоров на высшем уровне. Сегодня в Сочи состоится встреча президентов Беларуси и России. В планах лидеров обсудить широкий спектр вопросов.
Союзная интеграция предполагает усиление взаимодействия как в экономике, так и в сфере общей безопасности. Накануне визита в Россию Александр Лукашенко подчёркивал: оборонная тематика станет одной из важнейших. Кроме прочего, главы государств обменяются мнениями по международной повестке. Начало переговоров ожидается во второй половине дня. К слову, последний раз лидеры встречались в сентябре. Тогда президент Беларуси положительно оценил итоги переговоров.
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В ожидании переговоров на высшем уровне. Сегодня в Сочи состоится встреча президентов Беларуси и России. В планах лидеров обсудить широкий спектр вопросов....
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