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Сегодня в Сочи состоится встреча президентов Беларуси и России

22.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня в Сочи состоится встреча президентов Беларуси и России

В ожидании переговоров на высшем уровне. Сегодня в Сочи состоится встреча президентов Беларуси и России. В планах лидеров обсудить широкий спектр вопросов.

Союзная интеграция предполагает усиление взаимодействия как в экономике, так и в сфере общей безопасности. Накануне визита в Россию Александр Лукашенко подчёркивал: оборонная тематика станет одной из важнейших. Кроме прочего, главы государств обменяются мнениями по международной повестке. Начало переговоров ожидается во второй половине дня. К слову, последний раз лидеры встречались в сентябре. Тогда президент Беларуси положительно оценил итоги переговоров.

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В ожидании переговоров на высшем уровне. Сегодня в Сочи состоится встреча президентов Беларуси и России. В планах лидеров обсудить широкий спектр вопросов....
 
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