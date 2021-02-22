В Лунинецком районе угонщик попал в ДТП и бросил горящую машину

Источник материала: ОНТ

В Лунинецком районе (Брестская область) 18-летний угонщик попал в аварию на «Фольксвагене», оставил горящее авто на месте ДТП и скрылся. Об этом информирует УВД Брестского облисполкома.

В Лунинецкий РОВД поступили сведения о горящем «Фольксваген Пассат». Позже об угоне этой же машины сообщил 29-летний житель района. Сгоревшее авто обнаружили в кювете возле деревни Новоселки.

Личность предполагаемого злоумышленника была быстро установлена. Им оказался безработный, ранее судимый парень из деревни Дятловичи.

Сам юноша рассказал, что запорошенный снегом «Фольксваген» привлек его внимание, он решил покататься. Молодой человек из-за плохой погоды не справился с управлением, машина съехала в кювет и загорелась.

Огонь тушили сотрудники МЧС. Действиям фигуранта дана правовая оценка.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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