Книги на любой вкус: в Минске завершилась книжная выставка-ярмарка

Источник материала: ОНТ

Книги на любой вкус, возраст и на разных языках! Минск накануне попрощался с международной книжной выставкой-ярмаркой.

Четыре дня выставочный центр на проспекте Победителей привлекал книгоманов со всей страны. Презентации и творческие встречи прошли как в реальном, так и в виртуальном формате. На выставочных площадках – боле 280 экспонентов из 20 стран. По традиции, особый почёт – белорусскому слову и юбилеям наших классиков. На совместном стенде Национальной и Президентской библиотек раскрыли образы Ивана Шамякина и Ивана Мележа.

Больше исторических документов о жизни двух народных писателей Беларуси – на выставке, которая сейчас проходит в Президентской библиотеке. А о международной ярмарке посетителям ещё долго будут напоминать приобретённые новинки. Как отмечают организаторы, в этом году на выставке было особенно многолюдно.

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