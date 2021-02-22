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Книги на любой вкус: в Минске завершилась книжная выставка-ярмарка

22.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Книги на любой вкус, возраст и на разных языках! Минск накануне попрощался с международной книжной выставкой-ярмаркой.

Четыре дня выставочный центр на проспекте Победителей привлекал книгоманов со всей страны. Презентации и творческие встречи прошли как в реальном, так и в виртуальном формате. На выставочных площадках – боле 280 экспонентов из 20 стран. По традиции, особый почёт – белорусскому слову и юбилеям наших классиков. На совместном стенде Национальной и Президентской библиотек раскрыли образы Ивана Шамякина и Ивана Мележа.

Больше исторических документов о жизни двух народных писателей Беларуси – на выставке, которая сейчас проходит в Президентской библиотеке. А о международной ярмарке посетителям ещё долго будут напоминать приобретённые новинки. Как отмечают организаторы, в этом году на выставке было особенно многолюдно.

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Теги: Минск
 
 
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Книги на любой вкус, возраст и на разных языках! Минск накануне попрощался с международной книжной выставкой-ярмаркой. Четыре дня выставочный центр на проспекте...
 
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