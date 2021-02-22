Источник материала: ОНТ

Минске с начала года более 240 многодетных семей улучшили жилищные условия" class="one-news__figure-img">

Жильём обеспечены. В Минске с начала года более 240 многодетных семей улучшили жилищные условия.

Таким очередникам предлагают жильё как в многоквартирных, так и в блокированных жилых домах, в том числе в микрорайоне Сокол и в Смолевичах. Всего в Минске почти 6 тысяч 300 многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Из них более 4 тысяч 200 уже вступили в строительство. Как сообщили в Мингорисполкоме, таким гражданам будут активно предлагать жильё в городах-спутниках. Там же появится необходимая инфраструктура – школы, садики, больницы и поликлиники.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram