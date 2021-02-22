Путин заслушает отчет Лукашенко: какими кусками суверенитета тот расплатится за сохранение у власти

Источник материала: UDF



Фото: tass.ru

«Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства».

«[Лукашенко] наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание».

«Лукашенко нужно выполнить обязательства, которые он дал Путину в сентябре»







Фото: belsat.eu

«Лукашенко нужно выполнить обязательства, которые он дал Путину в сентябре, когда просил его о политической, военной и финансовой поддержке. Россия ее оказала, чтобы белорусский диктатор смог стабилизировать ситуацию для себя. Так что обсуждать нечего – Лукашенко просто должен выполнить то, что обещал Путину, благодаря которому он все еще у власти», – сказал Усов.

«Прежде всего, это дальнейшее углубление в военно-стратегической сфере, размещение военной базы в Беларуси. Второе – то, о чем говорил Медведев в интервью две недели назад: углубление интеграции, причем в интенсивном режиме: создание единых политических институтов, введение единой валюты . Что будет фактически означать сужение пространства белорусской независимости. Думаю, Лукашенко не может отказать Москве, не может развернуться в другую сторону. Внутренних ресурсов у него нет, а в случае если он обманет российское руководство, то давление Москвы будет чревато для Лукашенко потерей власти», – считает Усов.

«Мы можем только спекулировать на эту тему. Были ли у Москвы действительно ожидания на этот счет или это были просто декларации с целью манипуляции ожиданиями белорусского общества и международного сообщества (мол, перестаньте протестовать, после реформы Лукашенко уйдет)», – отметил Усов.

«Можно предположить, что если бы Москва ставила такие цели, то она открыто об этом заявила бы. Однако ни из уст Путина, ни Пескова, ни других российских политиков мы никогда не слышали ничего подобного. И вообще сомневаюсь, что авторитарная Россия может ожидать от Лукашенко проведения демократических изменений. Москва даже не заявляет об освобождении политзаключенных», – сказал Усов.

«Москва хочет, чтобы более тесная интеграция произошла как можно скорее»







Фото: svaboda.org

«Упэўнены, што яна ўжо папрасіла і будзе настойваць на падпісанні 31-й дарожнай карты па паглыбленні інтэграцыі. Думаю, Лукашэнка ўжо распачаў выкананне гэтай дарожнай карты. І ёсць факты, якія сведчаць пра гэта: спроба забараніць выкарыстанне нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга. Прайшла інфармацыя, што ў адной з школ ужо запушачана анкета з пытаннем пра неабходнасць вывучэння беларускай мовы. Распачаўся працэс вынішчэння ў Беларусі ўсяго нацыянальна-патрыятычнага», – отметил Костусев.

«Расійскаму кіраўніцтву хочацца, каб больш цесная інтэграцыя краін адбылася як мага хутчэй. Але для Крэмля патрэбныя легітімныя полпісы з боку кіраўніцтва Беларусі. Таму ім патрэбна, каб Лукашэнка атрымаў легітымнасць, няхай і праз УНС. Акрамя таго, ім важна мець легітымны парламент, які зацвердзіць паглыбленне інтэграцыі. Змены ў Канстытуцыі могуць даць шлях для далейшай інтэграцыі з Расіяй», – считает Костусев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин заслушает отчет Лукашенко: какими кусками суверенитета тот расплатится за сохранение у власти Москва хочет, чтобы более тесная интеграция произошла как можно скорее.

22 февралявстретятся в Сочи. В четверг 18 февраля руководитель Беларуси отметил:– У нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот: «Лукашенко приедет аж 3 млрд долларов просить». Нет, я не еду туда чего-то просить.Лукашенко также анонсировал встречу и с заместителем председателя Совета безопасности РоссииТем временем пресс-секретарь президента Россиизаявил журналистам:поинтересовался у экспертов: что же все-таки будут обсуждать руководители стран?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наукв комментарииотметил, что «обсуждать-то особо нечего».Что руководитель Беларуси мог обещать Кремлю в сентябре?Упоминание Пескова о ВНС – намек на проведение конституционной реформы в Беларуси? Есть ли у Москвы конкретные требования по ней?Он обратил внимание, что разговоры о реальной реформе и перспективе ухода Лукашенко в последнее время сошли на нет.Председатель партии БНФв комментарииотметил: зная ситуацию в экономике и социальной сфере, можно сделать вывод, что Лукашенко поедет просить у Путина очередной кредит.Также, по его мнению, руководитель Беларуси может попросить отсрочку по выплатам кредита на строительство БелАЭС.Что тогда Россия потребует взамен?На Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что референдум по изменению Конституции может состояться в начале 2022 года и дал понять, что он собирается остаться у власти, возглавив ВНС. Устроит ли такой сценарий Москву?Вместе с тем, председатель партии БНФ не исключает, что Москва рассматривает и другие варианты, как получить с белорусской стороны легитимное руководство, которое подпишет документы по углублению интеграции.