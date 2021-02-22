Имейте ввиду: WhatsApp ограничит, а потом удалит аккаунты не принявших новые правила

Сразу 15 мая ничьи профили удаляться не будут. Однако до момента, пока пользователь не смирится с передачей своих данных Facebook, функциональность его аккаунта будет ограничена.





«В течение короткого периода времени» он сможет получать звонки и уведомления, но не сможет читать и отправлять сообщения в приложении.





Согласиться на изменения можно после 15 мая. Но с этого дня в отношении аккаунта начнёт действовать политика работы с неактивными пользователями. Это значит, что аккаунт будет удалён по пришествии 120 дней.





Экспортировать историю чатов и скачать отчёт о своём аккаунте пользователь может до 15 мая. Решение избавиться от аккаунта будет необратимым, предупреждает мессенджер: в этом случае все резервные копии и историю сообщений удалят. Также пользователя «выбросят» из всех групп WhatsApp, в которых он состоит.





По новым правилам приватности, WhatsApp будет в принудительной форме передавать часть пользовательских данных Facebook, которая владеет приложением. Изменения должны были вступить в силу 8 февраля, но из-за возмущения пользователей и оттока аудитории в конкурирующие мессенджеры были отложены на три месяца.