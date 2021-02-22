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Имейте ввиду: WhatsApp ограничит, а потом удалит аккаунты не принявших новые правила
Источник материала: Партизан
В январе WhatsApp продлил срок введения новой политики конфиденциальности до 15 мая, чтобы дать пользователям возможность ознакомиться с изменениями в удобном темпе. Теперь мессенджер объяснил, что будет, если правила не принять до этой даты.
Сразу 15 мая ничьи профили удаляться не будут. Однако до момента, пока пользователь не смирится с передачей своих данных Facebook, функциональность его аккаунта будет ограничена.
«В течение короткого периода времени» он сможет получать звонки и уведомления, но не сможет читать и отправлять сообщения в приложении.
Согласиться на изменения можно после 15 мая. Но с этого дня в отношении аккаунта начнёт действовать политика работы с неактивными пользователями. Это значит, что аккаунт будет удалён по пришествии 120 дней.
Экспортировать историю чатов и скачать отчёт о своём аккаунте пользователь может до 15 мая. Решение избавиться от аккаунта будет необратимым, предупреждает мессенджер: в этом случае все резервные копии и историю сообщений удалят. Также пользователя «выбросят» из всех групп WhatsApp, в которых он состоит.
По новым правилам приватности, WhatsApp будет в принудительной форме передавать часть пользовательских данных Facebook, которая владеет приложением. Изменения должны были вступить в силу 8 февраля, но из-за возмущения пользователей и оттока аудитории в конкурирующие мессенджеры были отложены на три месяца.
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В январе WhatsApp продлил срок введения новой политики конфиденциальности до 15 мая, чтобы дать пользователям возможность ознакомиться с изменениями в удобном темпе....
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