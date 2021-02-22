ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Имейте ввиду: WhatsApp ограничит, а потом удалит аккаунты не принявших новые правила

22.02.2021 13:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В январе WhatsApp продлил срок введения новой политики конфиденциальности до 15 мая, чтобы дать пользователям возможность ознакомиться с изменениями в удобном темпе. Теперь мессенджер объяснил, что будет, если правила не принять до этой даты.

Сразу 15 мая ничьи профили удаляться не будут. Однако до момента, пока пользователь не смирится с передачей своих данных Facebook, функциональность его аккаунта будет ограничена. 

«В течение короткого периода времени» он сможет получать звонки и уведомления, но не сможет читать и отправлять сообщения в приложении.

Согласиться на изменения можно после 15 мая. Но с этого дня в отношении аккаунта начнёт действовать политика работы с неактивными пользователями. Это значит, что аккаунт будет удалён по пришествии 120 дней.

Экспортировать историю чатов и скачать отчёт о своём аккаунте пользователь может до 15 мая. Решение избавиться от аккаунта будет необратимым, предупреждает мессенджер: в этом случае все резервные копии и историю сообщений удалят. Также пользователя «выбросят» из всех групп WhatsApp, в которых он состоит.

По новым правилам приватности, WhatsApp будет в принудительной форме передавать часть пользовательских данных Facebook, которая владеет приложением. Изменения должны были вступить в силу 8 февраля, но из-за возмущения пользователей и оттока аудитории в конкурирующие мессенджеры были отложены на три месяца.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе WhatsApp продлил срок введения новой политики конфиденциальности до 15 мая, чтобы дать пользователям возможность ознакомиться с изменениями в удобном темпе....
 
Новости дня
Новости разные
 
Некоторые грибы могут выжить на Марсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by